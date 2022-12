Vandenbroucke vraagt werkgevers "conservatisme" over ziektebriefjes te laten varen

De vicepremier merkte daarbij op dat er veel weerstand is van de werkgeversorganisaties. "Ik roep hen op hun conservatisme te stoppen. In Nederland en de Scandinavische landen zijn er geen ziektebriefjes meer", haalde hij aan. "Voka, VBO en Unizo, stop dit conservatisme en hervorm in eigen huis. Stuur mensen niet naar een huisarts voor één briefje."

Vandenbroucke ziet het ook ruimer dan enkel de ziektebriefjes. Daarbij lanceerde hij een oproep naar alle sectoren - ook bijvoorbeeld onderwijs - om overbodige paperasserij te stoppen.