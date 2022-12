Ondanks veel WK-vreugde gaat Argentinië gebukt onder hyperinflatie, enorme armoede en veel betogingen

In België is de levensduurte met zo'n tien procent gestegen, maar dat is klein bier in vergelijking met de (hyper)inflatie in het Latijns-Amerikaanse land Argentinië. Die is in november tot maar liefst 92,4 procent gestegen, een stijging van 41,7 procentpunt in vergelijking met januari dit jaar. Zo'n 40 procent van de bevolking leeft ook in armoede. De levensduurte stijgt constant en de lonen liggen er zeer laag. In de hoofdstad Buenos Aires wordt dan ook vaak betoogd.