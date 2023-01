30 nieuwe vrijwilligers beginnen aan hun opleiding bij brandweerzone Westhoek: "Dat is niet genoeg"

"We zijn heel blij met die 30 nieuwe vrijwilligers, maar eigenlijk zouden het er meer mogen zijn. Elk jaar stoppen 55 vrijwilligers omdat ze op pensioen gaan of andere interesses hebben. Op dit moment hebben we zelfs 176 vrijwilligers te kort in de hele zone. We gaan nog sterk inzetten op rekrutering, want we hopen dat er nog wat bijkomen", aldus Louagie.