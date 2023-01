Aangereden wolf in Hechtel-Eksel was jonge vrouwtjeswelp uit Limburgse roedel

Uit de autopsie blijkt dat de wolf een jong gezond vrouwtje was van 26 kilo. "Ze was in goede conditie en had al goede vetreserves opgebouwd voor de winter", zegt Kristof Baert van INBO, die de autopsie uitvoerde in Geraardsbergen. Op basis van de tanden en de röntgenfoto's van de beenderen kon het INBO achterhalen dat het dier nog geen jaar oud is. "De laatste definitieve tanden waren aan het doorkomen, wat wijst op een jong dier. In combinatie met de plaats van het ongeval bevestigt dit dat het om een van de negen welpen van 2022 van de roedel van Hechtel-Eksel gaat", besluit het INBO. Het dier zou geboren zijn tussen 17 en 20 april. Eind januari zal de genetische identiteit van de wolf nog bepaald worden.