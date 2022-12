Antoine Denert wordt opnieuw burgemeester van Kruibeke

Oud-burgemeester Antoine Denert (D.E.N.E.R.T.) is vanaf volgende week opnieuw burgemeester in Kruibeke. Eerder was hij 30 jaar lang burgemeester van de gemeente. Het huidige bestuur vormt sinds kort een nieuwe meerderheid met de partij van Denert. Daarom is beslist dat de burgemeester uit de partij met de meeste voorkeurstemmen moet komen.