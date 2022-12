Werknemer AZ Maria Middelares in Gent ontslagen na racistische opmerkingen op sociale media

Op de inhoud van de uitspraken gaat het ziekenhuis voorlopig niet verder in. "Ze stroken niet met de waarden die we in ons ziekenhuis nauw in het hart dragen", zegt woordvoerster Catherine Zenner. "We tillen hier ernstig aan en hebben daarom vandaag beslist om de persoon in kwestie te ontslaan."

Maria Middelares heeft intussen ook een klacht ingediend bij de politie en ook bij gelijkekansencentrum Unia.