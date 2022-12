Stad Brussel heeft begroting in evenwicht voor 2023: "Onderwijs blijft een prioriteit"

De stad investeert ook in de renovatie van het beursgebouw, waarvan een gedeelte in het teken zal staan van bier. "We zijn trots op onze bieren, het is een troef voor Brussel en het zorgt voor bekendheid in de rest van de wereld", vindt de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS). "De renovatie kost meer dan 60 miljoen euro. Dat is een groot bedrag, maar het beursgebouw is een belangrijk symbool van Brussel en van het land. We moeten onze historische gebouwen promoten."