Nieuw samenwerkingsprogramma tussen België en Congo: jongeren, vrouwen, middenveld en klimaat centraal

Maar niet alleen dat onderwijs is belangrijk. België wil jongeren ook sterker in hun schoenen laten staan. Daarom zijn er ook projecten rond cultuur, sport, en psychosociaal welzijn. Opnieuw komen daar in de eerste plaats de meisjes en vrouwen in beeld. Denk maar aan gezinsplanning en seksuele rechten. Het is geen toeval dat de koning en koningin tijdens hun reis ook langs gingen bij de Congolese Nobelprijswinnaar gynaecoloog Denis Mukwege in Bukavu. De bestrijding van seksueel geweld is altijd al een van de speerpunten geweest in het Belgische ontwikkelingsbeleid in Congo. De voorbije jaren konden meer dan 4.500 slachtoffers van seksueel geweld worden geholpen in zorgcentra die met Belgisch geld werden gefinancierd.