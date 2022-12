Beschuldigden proces aanslagen dagvaarden ministers Van Quickenborne en Verlinden: maandag al eerste zitting

De beschuldigden in het assisenproces over de aanslagen van 22 maart hebben de Belgische staat - in het bijzonder minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) - in kortgeding gedagvaard. Ze willen dat de omstandigheden veranderen waarin ze elke dag vanuit de gevangenis naar het gerechtsgebouw in Haren worden gebracht.