Gevaarlijk glad in West-Vlaanderen: ongevallen in Langemark-Poelkapelle, Rumbeke, Oostkamp en op E403

Donderdagnacht rond 6 uur is een auto in Langemark-Poelkapelle door de gladheid afgeweken van de rijbaan in de Diksmuidestraat. "Eerst is de auto tegen een brievenbus gereden, daarna is de wagen in het huis terechtgekomen", vertelt Pieter Ooghe van de brandweer Westhoek. "Gelukkig raakten de bestuurder en de bewoners niet gewond."

"Er is wel heel wat schade aan het huis, vooral aan de living. De woning is ook niet meer bewoonbaar. We zoeken naar een alternatief voor die mensen. Wij gaan de woning moeten stutten."