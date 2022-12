Brandweer redt eend die vastgevroren zit in ’t Zoet Water in Oud-Heverlee

Het vriest dat het kraakt, en dat heeft ook deze eend geweten. Het dier zat vastgevroren in ‘t Zoet Water in Oud-Heverlee. De brandweerduikers van de Hulpverleningszone Oost werden erbij gehaald om een “pootje” te helpen. Het oppervlaktereddingsteam bestaat uit twee personen. Eén persoon is de redder en gaat het water in met behulp van een speciale uitrusting om het slachtoffer, in dit geval de eend, te redden. Daarnaast heb je de helper, die de lijn vasthoudt en de redder en het slachtoffer hiermee binnenhaalt. Om de eend te redden gebruikte de redder een hulpbord.

Nadat de eend bevrijd was, kwam ze eerst even op krachten en werd daarna weer vrijgelaten. Wie zelf een eend of een andere watervogel ziet die vastgevroren zit in het water, loop vooral zelf niet het ijs op. Op veel plekken is het ijs nog te zwak en het risico dat je er doorheen zakt is groot.