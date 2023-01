"Diepenbeek gaat de volgende jaren niet fuseren met een andere gemeente", zegt burgemeester Kriekels

Diepenbeek gaat deze legislatuur niet meer fuseren met een andere gemeente. Ook de plannen voor een grote fusie met Hasselt, samen met Alken en Kortessem, zijn van de baan.

"Dit is zeker opvallend nieuws, in die zin dat we een bestuurskrachtanalyse hebben laten maken en daaruit blijkt dat we de eerstvolgende jaren als gemeente Diepenbeek zelfstandig verder kunnen", zegt burgemeester Kriekels. "We staan natuurlijk voor een aantal uitdagingen, maar we hebben ook enkele financiële meevallers gehad. Daardoor ziet onze rekening er rooskleurig uit en is een fusie niet meer nodig. Die beslissing is intussen ook al in een officieel collegebesluit gegoten."