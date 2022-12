Hoogste concentratie coronavirus ooit gevonden in rioolwater, ook RSV aan opmars bezig

"Rioolwater is ideaal om aan te tonen wat er rondgaat in de populatie. Niet alleen corona, maar ook andere respiratoire virussen", stelt Wollants. De onderzoekers screenden het water ook op RSV (een virus dat in eerste instantie de bovenste luchtwegen aantast) en Influenza (griep). "Van RSV vonden we de hoogste concentratie dit jaar. Influenza zien we in het Leuvense nog niet, maar ik hoor in andere steden dat dat eraan komt."