Politie van Leuven richt eigen team op tegen cybercriminaliteit: "Steeds meer mensen worden slachtoffers op het internet" 

Het gespecialiseerde team zal in de loop van volgend jaar aan de slag gaan. "De aanwerving van de nieuwe medewerkers zal al in het voorjaar van 2023 gebeuren", zegt woordvoerder Mathieu Caudron bij Radio2. "We zien al een tijdje een felle stijging in internetgerelateerde criminaliteit. De traditionele diefstallen en afpersingen verschuiven steeds meer naar het internet."

De lokale politie strijdt al veel langer tegen criminelen die hun slag proberen te slaan op het wereldwijde web. "Cybercriminaliteit is één van onze prioriteiten, maar onze krachten zitten nu versnipperd over verschillende diensten van ons korps. Die krachten willen we nu bundelen om de strijd nog beter aan te gaan."