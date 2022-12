Een dag minder verlof om méér te kunnen investeren in het leger: Deense regering wil oude feestdag schrappen

De feestdag die moet sneuvelen is Store Bededag of Gebedsdag. "Een unieke feestdag voor het protestantse Denemarken", zegt Lisaerde. De feestdag bestaat al sinds 1686 en valt jaarlijks op de vierde vrijdag na Pasen, waardoor de werkende Denen dan een lang weekend hebben.

"Die dag is niet zo belangrijk, want net als de rest van Scandinavië is Denemarken geen heel gelovig land", aldus Lisaerde. "Er zijn wel jongeren die die dag of dat weekend hun confirmatie doen, het feest waarop ze welkom worden geheten in de protestantse kerk. Maar velen doen dat ook vooral voor het feest, denk ik, eerder dan echt uit religieuze overtuiging. De Gebedsdag is voor de mensen hier vooral handig omdat ze dan een lang weekend hebben in de lente."

Hoeveel de extra werkdag precies zal opleveren, daar heeft de Deense regering geen bedrag op geplakt. "Maar het voorstel lag in 2012 al eens voor", zegt Lisaerde. "Toen werd geschat dat het jaarlijks een kleine 270 miljoen euro extra kon opbrengen."