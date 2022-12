Dierenvoedselbank uit Bree ziet aanvragen snel toenemen: "Veel jonge tweeverdieners vragen hulp"

“Sinds de energiecrisis, begin dit jaar, hebben we 35 extra gezinnen die beroep komen doen op voeding voor hun huisdieren”, vertelt Carla Kneepens. Ze is oprichter van de eerste, maar intussen niet meer de enige dierenvoedselbank in Limburg. “Het is schrijnend om te zien hoe jonge hardwerkende mensen soms een tweede job moeten nemen om de zorg voor hun huisdieren te kunnen financieren.” Kneepens is blij dat mensen bij haar dierenvoedselbank komen aankloppen als ze hulp nodig hebben: “Je dier naar het asiel brengen is het laatste wat je moet doen”, klinkt het.

Bij de dierenvoedselbank kunnen mensen die het moeilijk hebben terecht voor dierenvoeding voor je huisdier. “Wij geven die mensen, op basis van het gewicht van hun huisdier, de juiste hoeveelheid dierenvoeding. Nu met Kerstmis krijgen de dieren zelfs een extra lekkernij van onze donateurs”, vertelt de vrouw uit Bree.