Twitter blokkeert account die locatie van Elon Musks privéjet volgde... en nu ook de journalisten die daarover hebben getweet 

Ze hebben één ding gemeen: ze lijken allemaal recentelijk te hebben bericht in tweets over de schorsing van een andere Twitter-account: @ElonJet. Ene Jack Sweeney had er een sport van gemaakt om via dat account de (publiek beschikbare) informatie over de locatie van de privéjet van miljardair Elon Musk te bundelen en te delen. Dat was duidelijk tegen de zin van de nieuwe Twittertopman, die daarop een nieuwe regel invoerde: accounts die aan "doxing" doen, worden voor 7 dagen van het platform gegooid.