Man uit Wervik steelt gloednieuwe wagen in haven van Zeebrugge, maar valt zonder diesel op snelweg in Gits

De dief verliet op de afrit Lichtervelde van de E403 de snelweg en reed richting Roeselare. Vlak bij het kruispunt van de Brugsesteenweg met de Rijksweg viel de wagen stil. De brandstoftank was leeg. Een passant zag het voertuig staan in het midden van de weg en hielp de dief om de wagen aan de kant te duwen. De getuige vond het vreemd dat er geen nummerplaten aan de auto hingen en dat de bestuurder erg naar alcohol rook. Hij belde de politie.

Toen de politie aankwam, was de man verdwenen, maar enkele andere politieagenten die op patrouille waren, kwamen hem plots tegen. Hij kwam van een tankstation waar hij twee jerrycans met diesel had gevuld en was te voet op weg naar de gestolen auto. De man werd ter beschikking gesteld van het Brugse parket en zal zich voor de rechter moeten verantwoorden. Omdat hij zo zwaar onder invloed van alcohol was, is hij alvast zijn rijbewijs kwijt voor vijftien dagen.