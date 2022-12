Duizenden documenten over moord Kennedy vrijgegeven

De vrijgegeven documenten zullen de complottheorieën bevestigen noch ontkrachten, wel kunnen ze mysteries ophelderen die nog altijd rond de figuur van de verdachte Lee Harvey Oswald hangen. Oswald had een tijdlang in de Sovjet-Unie gewoond, en in Mexico City had hij in 1963 een ontmoeting met een agent van de Sovjetrussische geheime dienst KGB. Toch laat de CIA weten dat alle informatie over Oswalds verblijf in Mexico City nu al tot het publiek domein behoort.