Er kan geschaatst worden op de Bleukensweide in Mechelen: "Het ijs is van heel goede kwaliteit"

Er kan en mag dan toch geschaatst worden op de Bleukensweide in Mechelen. Eerder deze week twijfelde de ijsmeester nog of het zou lukken, maar nu is het ijs 6,2 centimeter dik. Normaal moet dat 8 centimeter zijn, maar het is van goede kwaliteit, klinkt het. "Over de hele omtrek, zo'n 900 meter, is het ijs even dik. Er zijn geen zwakke plekken." Ook op de Kalmthoutse Heide kan er sinds vanmiddag geschaatst worden.