Luc Sels, Roland Liboton en Jos Verbeeck ereburger van Aarschot

De gemeenteraad van Aarschot keurde gisteren het ereburgerschap van de drie mannen goed.

"Het is de eerste keer in de geschiedenis van onze stad dat we de rector van de KU Leuven hebben geleverd", zegt burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten bij Radio2 in Vlaams-Brabant & Brussel. Iets om trots op te zijn, vindt ze: "In de scholenstad Aarschot worden veel leerlingen klaargestoomd voor het leven. We kunnen met zekerheid zeggen: kom hier naar school, van hieruit kan je de wereld aan."