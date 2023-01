Evacuatie en affakkeling bij staalbedrijf Arcelor Mittal in Gent, maar geen risico voor personeel

De hele voormiddag waren hoge vlammen te zien uit de schouwen van staalbedrijf Arcelor Mittal in het Gentse havengebied. Er moest gas afgefakkeld worden, weet woordvoerder Jan Cornelis. Affakkelen, betekent dat het gas in brand wordt gestoken. Er zijn dan hoge vlammen te zien.

Het technische probleem was ontstaan in de cokesfabriek. Bij de productie van cokes worden kolen verhit en daarbij ontstaat gas. Van dat gas worden bijproducten gemaakt. Om dat te kunnen doen moet het gas gekoeld worden, maar dat lukte niet. Om het gas dan weg te krijgen werd het afgefakkeld.



"Er was een technisch probleem met de gaskoeler. Daardoor konden we het gas niet meer verder verwerken. Er treedt dan een procedure in werking waarbij we gas affakkelen. De medewerkers werden geëvacueerd, dat is een deel van de procedure, want we nemen geen enkel risico." Op de middag was het probleem opgelost en werd alles weer opgestart.