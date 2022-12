42 jaar met zelfde fiets naar zelfde werk: familie en collega's verrassen Hubert uit Lommel op laatste dag bij Nyrstar

Of hij zijn werk gaat missen? "Ooit moet je stoppen, maar ik heb veel leuke collega's gehad en altijd graag gewerkt. En dit is zeker een mooie afsluiter", besluit Hubert. Die afsluiter is er dankzij zijn zonen Nick en Jens Vandekerkhof, die ervoor zorgden dat familie en collega's Hubert allemaal opwachtten aan de poort van Nyrstar. Ze zorgden ook voor een busje, die voor een laatste keer met Hubert en zijn gezelschap over de terreinen van de zinkfabriek reed. "We weten dat hij houdt van vrachtwagens en bussen, daarom regelden we een oldtimer bus om een rondrit mee te maken", vertelt Nick. "Daarna zijn we verder gereden naar een receptie voor hem. We vonden dat 42 jaar dienst bij hetzelfde bedrijf en met dezelfde fiets niet onopgemerkt mocht voorbijgaan."