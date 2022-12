Federale regering zet door: bijna volledig verbod op gokreclame, met overgangsmaatregelen

Toen de minister in mei me zijn oorspronkelijke ontwerp van koninklijk besluit kwam, kreeg hij veel kritiek van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die had het toen over "een buitensporige maatregel die bijvoorbeeld de sportsector in grote moeilijkheden gaat brengen". Zoals bekend is die ook voorzitter van voetbalclub Francs Borains. "Moet het voetbal echt kapot in ons land?", vroeg Bouchez zich toen af.

"Gokverslaafd zijn, dat is problematisch, maar mensen behouden wel het recht om te spelen, we leven in een vrij land", zei de MR-voorzitter in "Terzake". "Mensen mogen ook roken en drinken hoewel dat niet goed is voor de gezondheid. Ik wil geen samenleving waarin men een perfect gedrag definieert als deugdzaam. Dat is een puriteinse samenleving en dat is niet mijn samenleving."