Te veel fijn stof in de lucht: vanaf morgen 50 in plaats van 70 of 90 kilometer per uur in Brussel, MIVB wordt gratis 

Sinds gisteren is de zogenoemde "informatiedrempel" van fijn stof overschreden in heel België. Dat betekent dat er in de drie gewesten meer dan 35 microgram fijn stof per kubieke meter wordt gemeten. In Vlaanderen stond de teller vanmorgen om 10 uur op 40 microgram, in Brussel op 39 microgram en in Wallonië op 42 microgram.