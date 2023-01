Geen knip en minder ontharding in de Koolmijnlaan in Heusden-Zolder

De knip in de Koolmijnlaan - nu nog een drukke gewestweg door Heusden-Zolder - was gepland ter hoogte van het vroegere mijnterrein. Naast een beperking van het gemotoriseerd verkeer, zou een groot deel van het asfalt en de betonnen verharding opgebroken worden. Het project was ook een onderdeel van het landinrichtingsproject Mijn Mangelbeek. De ontharding moest zorgen voor meer waterinsijpeling en meer groen in de buurt. In september 2020 kwam Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) zelfs eigenhandig de eerste betonnen plaveien opbreken.