Genk dooft 's nachts de ledverlichting langs gemeentewegen

"De openbare verlichting is een van de grootste verbruiksposten binnen ons totaal energieverbruik", begint burgmeester Wim Dries (CD&V). De veiligheid van de bewoners blijft wel op de eerste plaats staan, daar hameren ook de hulpdiensten op. "We spreken van een proefproject van twee maanden. Nadien willen we evalueren of de veiligheid op straat gegarandeerd kan blijven en of er bijvoorbeeld niet meer inbraken zijn. Studies wijzen uit dat straatverlichting daar geen impact op heeft, maar we willen alles goed evalueren", benadrukt Dries. "We hebben met Fluvius ook afgesproken dat de verlichting onmiddellijk kan worden ingeschakeld via een wachtpost. Als er bijvoorbeeld een huisbrand is, moeten we de lichten snel kunnen inschakelen."