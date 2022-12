Gigantisch aquarium barst uiteen in Berlijn: 1 miljoen liter water en 1.500 tropische vissen stromen de straat op

De AquaDom in Berlijn was een ware blikvanger van Sea Life Berlin in het Radisson Collection Hotel. Dat ligt in het DomAquarée-complex aan de Karl-Liebknecht-Straße in het centrum van Berlijn. Het was een 25 meter hoge constructie - het aquarium zelf was 16 meter hoog, met een diameter van 11,5 meter - in kokervorm met ingebouwde transparante lift, die bezoekers tegen betaling konden nemen. De gigantische cilinder was gevuld met 1 miljoen liter water en 1.500 vissen van 97 verschillende soorten.