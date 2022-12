Grote kringwinkel Opnieuw & Co in Nijlen sluit door personeelstekort: "Overheid moet meer doen voor kringwinkels"

In Nijlen werd er jaarlijks een miljoen kilo aan herbruikbare spullen binnengebracht in het inzamelpunt. "Het hergebruik in Nijlen gaat drastisch dalen en dat is natuurlijk jammer. Iedereen heeft de mond vol over circulaire economie en hergebruik, maar in de praktijk zie je dan dat je stappen moet terugzetten en dat we minder gaan hergebruiken in plaats van meer."