Halenaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor doodsteken ex-vriendin met keukenmes

Op het assisenproces in Tongeren is een Halenaar gisteren veroordeeld tot 30 jaar cel voor doodslag. Voor de strafmaat hielden de jury en het hof rekening met de zware feiten en daarom kreeg de Halenaar de maximumstraf. De jury had twee uur nodig om tot een besluit te komen.

De man bracht zijn ex-vriendin twee jaar geleden om het leven. Hij gebruikte een aardappelmes waarmee hij haar 53 messteken toebracht. Hij had met haar afgesproken nadat ze, na een relatie van 8 jaar, uit elkaar waren gegaan en hoopte op een verzoening. Maar toen zijn ex-vriendin zei dat ze een ander had, ging de man door het lint en stak haar dood. Hij wilde eerst nog laten uitschijnen dat zijn ex-vriendin zelfmoord had gepleegd, maar de wetsdokter kon dat snel ontkrachten.