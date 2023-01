Historisch stadhuis Zoutleeuw wordt gerenoveerd

Het stadhuis van Zoutleeuw kan opgeknapt worden. De Vlaamse overheid investeert een bedrag van 240.000 euro voor de restauratie van het gebouw, dat uit de 16de eeuw dateert. Het stadsbestuur had al in 2012 een aanvraag ingediend. Het geld komt net op tijd want de plannen voor de inrichting van een bezoekerscentrum in het stadhuis zijn net klaar, zegt schepen Carl Kempeneers.