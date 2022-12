400 Gentenaars zaten hele avond en nacht zonder verwarming na gaslek

"Het ging niet echt om een gaslek, maar wel om een afgesloten leiding die niet verzegeld was," zegt David Callens van gasdistributeur Fluvius. "In een leegstaand appartement werden alle toestellen afgekoppeld van de gasleidingen. De kraan van die leidingen werd ook dichtgedraaid, maar niet verzegeld door een installateur. Die kraan bevindt zich in een gemeenschappelijke ruimte en een buurtbewoner heeft die opnieuw opengedraaid, omdat hij dacht dat dit nodig was voor zijn eigen fornuis. Na het opendraaien, begon het gas uit de leidingen te spuiten in de lege flat. Dat gaf een sterke gasgeur, en na metingen bleek het dan effectief nodig om de mensen te evacueren."