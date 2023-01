Ingrid Kempeneers legt eed af als nieuwe burgemeester van Sint-Truiden

In zijn speech zei gouverneur Jos Lantmeeters dat hij samen met Ingrid Kempeneers het bestuur van Sint-Truiden terug op het goede pad wil helpen. En daar wil ook Kempeneers voluit voor gaan: "Het heeft even geduurd voor ik de eed kon afleggen, maar ik kijk er enorm naar uit om Sint-Truiden weer in een positief daglicht te zetten."

De eedaflegging was een emotioneel moment voor Ingrid Kempeneers. "Ik was wel wat emotioneel omdat mijn mama, die dit jaar is overleden, er niet bij kon zijn. Bij mijn eerste eedaflegging, toen ik Veerle Heeren verving tijdens haar schorsing, zat ze op de eerste rij. Dat ze er vandaag niet was, raakte mij dieper dan verwacht."