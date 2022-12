Kalmthout zet licht op groen voor schaatsers op de Kalmthoutse heide

Om te schaatsen op natuurijs kan je vanaf nu naar de Kalmthoutse heide trekken. Het ijs is al dik genoeg op de ondiepe Putse Moer. Vanaf morgen wordt schaatsen ook toegelaten op het Stappersven.



“Jaarlijks kriebelt het bij heel wat Kalmthoutenaren om zich op het ijs te begeven en te schaatsen”, weet burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “De vennen van de Kalmthoutse Heide lenen zich dan ook uitstekend voor onvergetelijke schaatspret. De afgelopen dagen merkten we de eerste enthousiastelingen al op, maar het ijs was nog niet dik – en daardoor niet veilig – genoeg. Vanmorgen heeft de ijsmeester opnieuw gemeten en dit keer was het ijs op beide vennen zo’n 6 à 6,5 centimeter dik. Daarom kunnen we vanaf vandaag schaatsers toelaten op de ondiepe Putse Moer, vanaf morgen kunnen mensen ook terecht op het Stappersven.”