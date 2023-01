Kessenich in Kinrooi krijgt nieuwe groene dorpskern en gerenoveerde motte

Over 8 maanden zal de dorpskern van Kessenich in Kinrooi er helemaal anders uitzien. Het zal groener zijn en ook de historische motte in het centrum zal geronoveerd worden. De Vlaamse Landmaatschappij en de gemeente Kinrooi starten binnenkort met de werken van het Landinrichtingsplan 'Kessenich in Zich(t)'. "We gaan heel de omgeving van het dorp herinrichten", vertelt Lien Lambrechts van de Vlaamse Landmaatschappij.

"Het park wordt een echt dorpspark waar er een speeltuin, een petanquebaan, zitplaatsen en informatiebordjes voor toeristen zullen zijn. Rond de kerk gaan we het kerkhof vergroenen en we gaan van de Bergplaats een groen plein maken. We linken alle plekken voor de bewoners aan elkaar. Vanaf de Gaard, het kerkhof tot aan Bergplaats wordt alles eigenlijk één groen lint doorheen het dorp waar heel veel ruimte gaat zijn om elkaar te ontmoeten. Eigenlijk zijn groen en authenticiteit de kernwoorden van het project", gaat Lambrechts verder. "Een aantal jaar geleden verzamelden we een groep mensen om dit plan samen op te maken. Nu gaan we eindelijk de schup in de grond steken."