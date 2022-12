Kunstenaar uit Kortrijk maakt beeld mét hanenkam van Piet Huysentruyt voor zijn 60e verjaardag

Volgens Vanwynsberghe was het niet eenvoudig om het beeld zo treffend te maken. "Ik ben begonnen met een speciaal soort klei, waar je veel fijner mee kan werken. Het probleem blijft dat die klei gewoon bruin is. En zonder kleur is het bijzonder moeilijk in te schatten of het uiteindelijke werk wel voldoende realistisch zal zijn. Op basis van dat beeld heb ik een mal gemaakt in twee helften, die ik gelamineerd heb met polyester. Ik heb er heel erg van genoten om dit werk voor Piet te maken en ben tevreden met het resultaat."