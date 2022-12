Man die ex-vriendin wurgde in Sint-Gillis-Waas schuldig bevonden aan moord

John Maes, de advocaat van de beklaagde: "Het is absurd dat hij zou gepland hebben om haar in zijn garage te doden, om daarna de politie te bellen en te worden aangehouden. Er zijn drie mensen belangrijk in zijn leven: zijn moeder en zijn twee kinderen. Hij zou dus gepland hebben dat hij voor lange tijd in de gevangenis zou zitten en zijn kindjes kwijt zou zijn, en dat zijn moeder hem nooit meer thuis zou zien. Absurd. De liefde voor zijn kinderen en zijn moeder is de negatie van de voorbedachtheid."

De verwondingen bij het slachtoffer ondersteunden dat volgens Maes."Hij is ontploft. Hij begon te krabben, te kloppen en aan haar haar te trekken. Is dat geen opwelling? Uit het feit dat hij geen reanimatie deed, valt ook geen voorbedachtheid af te leiden. De jury volgde dat pleidooi echter niet en oordeelde dat de beklaagde schuldig is aan moord. Vrijdag volgt nog het debat over de strafmaat. De man riskeert levenslang.