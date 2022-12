Minstens 10 doden, onder wie 5 kinderen tussen 3 en 15, bij brand in appartementsgebouw in Lyon

In Vaulx-en-Velin, bij Lyon in Frankrijk, zijn afgelopen nacht bij een brand in een appartementsgebouw 10 mensen om het leven gekomen, onder wie 5 kinderen tussen 3 en 15 jaar. Nog zeker 4 mensen zijn in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin reist vanochtend af naar Vaulx-en-Velin.