Sander Loones (N-VA) blijft ontslag Alexander De Croo (Open VLD) eisen: "Je kan zwart-op-wit lezen dat hij niet vroeg begroting aan te passen"

"Het punt dat me nog het meeste stoort, is dat de discussie niet gaat over de essentie. De put in de begroting is gigantisch en uit WhatsApp en het interne mailverkeer kan je afleiden dat het eigenlijk nog veel groter is."

Volgens Loones moet alles op alles gezet worden om de begroting op orde te krijgen, "Iedereen moet mee in het bad en zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar dat lukt niet als je niet eerlijk bent over de uitdaging. Eigenlijk zegt De Croo aan de PS dat het met kleine inspanningen ook wel moet lukken."

Loones pleit voor meer "sérieux" in het begrotingsdossier. "We moeten dringend van narratief veranderen. Vroeger was het narratief dat Europa ons na een tijd wel zou dwingen onze begroting op orde te krijgen, of dat anders de financiële markten dat wel zouden doen. Maar we moeten naar een nieuw narratief waarbij we ervoor kiezen om het zelf te doen. Omdat het in ons eigen belang is. Omdat het om ons eigen geld gaat."