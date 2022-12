Opgepast voor namaak onder de kerstboom: draadloze oortjes, parfum en speelgoed worden het vaakst gekopieerd

176.667 namaakartikelen. Dat is het aantal producten dat tot nu toe al in beslag is genomen dit jaar. Goed voor ruim 4 miljoen euro. "Dat is een stijging van ongeveer 70 procent ten opzichte van 2021", vertelt woordvoerder Lien Meurisse in het Radio 1-programma en de podcast 'Het Uur van de Waarheid'. Vorig jaar werden 104.934 namaakproducten in beslag genomen. Ook het aantal meldingen is gestegen.