Duizenden manifestanten trekken door Brussel in nationale betoging van vakbonden voor loonsopslag 

Door de vakbondsactie is er heel wat hinder op het openbaar vervoer. In West- en Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant rijdt 60 à 63 procent van de bussen en trams van De Lijn. In de provincie Antwerpen is dat zowat 53 procent. In de grote steden liggen die percentages nog wat lager. Bij de Brusselse metro rijdt enkel metrolijn 1. En op Brussels Airport zullen maar 160 van de zowat 400 geplande vluchten nog kunnen landen en opstijgen. Meer details op de hinder door de betoging vind je hier.