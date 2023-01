Thor Park in Genk krijgt kunstinstallatie in 2025

Het Thor Park in Waterschei is een van de drie overgebleven mijnsites in Genk en is de voorbije jaren uitgebouwd tot een bedrijven- en onderzoekscentrum rond energie. De site is tegelijk ook een van de toegangspoorten van het Nationaal Park Hoge Kempen. “Het is de combinatie van verleden en toekomst, van industrieel erfgoed en de nieuwste technologieën, en de nabijheid van natuurlijke schoonheid die dit zo’n unieke plek maakt,” zegt toerismeschepen Karel Kriekemans (CD&V). “Wie wandelt van de voormalige mijnsite naar de terrils en de omliggende heide en bossen, die kan kennismaken met de natuur in al zijn pracht én kracht.”