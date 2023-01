Nieuwe snelheidsovaal op testbaan van Lommel

In 2017 zijn de werken gestart voor de vernieuwde "Baan 5" van Lommel Proving Ground, het Europese testcentrum van Ford, en nu kan het nieuwe snelheidsovaal in gebruik genomen worden. Na 20 jaar intensief gebruik, was het tijd voor vernieuwing. De nieuwe baan bestaat uit 2 rechte stukken en 2 kombochten. Om de asfaltlaag te leggen was een speciale machine nodig die de 3 stroken asfalt tegelijkertijd kon leggen met een speciale parabolische hoek.