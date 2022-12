Spaanse basiliek Sagrada Familia na 140 jaar stap dichter bij voltooiing: twee nieuwste torens voor het eerst verlicht

Het is de bedoeling om in 2023 de volgende twee torens, die voor de evangelisten Matteüs en Johannes, te voltooien. Daarop moeten beelden komen van een engel en een adelaar. De laatste en hoogste toren, de Jezus Christustoren, moet in 2026 opgetrokken zijn. Met zijn 172,5 meter hoogte moet die van de Sagrada Familia het hoogste gebouw in Barcelona maken.