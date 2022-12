Rusland vuurt "zeker 60 raketten" af op verschillende Oekraïense steden, op één na grootste stad Charkov volledig zonder stroom

Het winterplan van Poetin

Met de winter in het vooruitzicht, is de frontlinie wat gestabiliseerd. Op bepaalde plaatsen wordt wel nog hevig gevochten, zoals in de regio rond Cherson, maar toch ligt de focus nu vooral op luchtaanvallen. Wanneer de sneeuw op de grond ontdooit, zullen we mogelijk weer grotere veranderingen op het strijdtoneel zien.

De Russische aanvallen op de Oekraïense energie-infrastructuur komen er dus niet toevallig. Ze maken deel uit van de doordachte strategie van Poetin, het zogenoemde winterplan. "Rusland is een of zelfs twee trappen omhooggeklommen op de escalatieladder", zei Roger Housen, oud-kolonel in het Belgische leger en defensiespecialist, over het winterplan. Het neemt na militaire doelwitten nu steeds meer burgerdoelwitten onder vuur, met name de energie-infrastructuur, maar ook economische en transportinfrastructuur. Zo wil het Russische leger proberen Oekraïne op de knieën te dwingen.