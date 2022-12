Oorlogswinter in Oekraïne: hoe lang houden de burgers de moed erin nu Rusland hen steeds meer in de kou zet?

Bedoeling van dit alles is de vastberadenheid van de Oekraïners te ondermijnen, zegt Balliauw. Maar dat lukt vooralsnog niet: in november nog bleek uit een peiling dat meer dan 85 procent van de Oekraïners de oorlog wil voortzetten tot het Russische leger verdreven is. “Dus bijna alle Oekraïners willen dat de oorlog wordt voortgezet en dat percentage stijgt nog sinds het begin van de aanvallen van Rusland.”

Maar hoe lang nog? Rusland heeft nog altijd veel wapens achter de hand om Oekraïense de energie-infrastructuur te blijven aanvallen. Bovendien wordt gevreesd dat het Russische leger zich momenteel aan het voorbereiden is op een nieuw grondoffensief. Rusland heeft namelijk veel mannen onder de wapens geroepen, die nu volop getraind worden.

De vrees voor een nieuw grondoffensief heeft de Oekraïense opperbevelhebber Zaloezjni uitgesproken in een interview dat het tijdschrift The Economist gisteren publiceerde. “Hij sprak over februari of maart, in het slechtste geval al in januari”, aldus Jan Balliauw.