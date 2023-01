Oppositiepartij Respect uit Ruiselede dient klacht in tegen aanpak van fusie met Wingene

Maandag op de gemeenteraad zal de uiteindelijke stemming volgen. Met de klacht hoopt Respect de fusieplannen te stoppen. "De inwoners staan niet achter de fusieplannen en worden genegeerd. Een inhoudelijk debat is nooit gevoerd, maar daar is het nog niet te laat voor. We doen er dus alles om tegen de fusie te strijden in het belang van alle inwoners van Ruiselede. De plannen worden hopelijk on-hold gezet totdat er meer duidelijkheid is", zegt Hannes Gyselbrecht van Respect.

Respect vindt het vooral ook jammer dat het gemeentebestuur van Ruiselede nooit samen heeft gezeten met andere gemeenten om te zoeken naar een geschikte fusiepartner.