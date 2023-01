Na oproep van Mechelse jeugdraad voor meer warme studeerplekken: 100 plaatsen bij Telenet tijdens kerstvakantie

De oproep van de jeugdraad is nu beantwoord. Het aantal studeerplekken is in een week tijd bijna verdubbeld. "We hebben hun vraag ontvangen en zijn dan op zoek gegaan naar meer plekken. Begin deze week hadden we er 140 en nu kunnen we in totaal 310 plaatsen aanbieden via externe partners", zegt Rina Rabau Nkandu (Groen), schepen voor Onderwijs.