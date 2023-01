Parket eist tot 13 jaar cel tegen daders van brutale home-invasion in Steenokkerzeel

In de nacht van 29 op 30 oktober 2021 kregen Carla Bolyn (55) en haar echtgenoot uit Steenokkerzeel onverwacht bezoek van haar 36-jarige neef en petekind. Het verrassingsbezoek mondde echter al snel uit in een brutale home-invasion, waarbij ook de vriendin van de dertiger en een vriend van het koppel betrokken waren. De twee slachtoffers werden gekneveld met snelbinders, bedreigd, geslagen en meermaals in de hals- en borststreek gestoken met een mes. “Ik veinsde dat ik dood was, maar zelfs daarna kreeg ik nog een messteek in de nek”, getuigt slachtoffer Carla Bolyn.

De daders waren op zoek naar een vermeende buit van 70.000 euro, maar gingen uiteindelijk aan de haal met de bankkaarten van het koppel en hun camper nadat ze de slachtoffers voor dood hadden achtergelaten. Het petekind en zijn vriendin konden de volgende ochtend al worden opgepakt na een korte vlucht naar Bilzen, in Limburg. De derde dader werd enkele dagen nadien in de boeien geslagen.