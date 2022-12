Eva De Roo, presentatrice De Warmste Week: "Eerste keer een week zonder de kindjes, maar je krijgt niet vaak de kans om iets te betekenen voor anderen” 

"Toen ik het thema hoorde, zei ik tegen mijn baas: “Ik wil sowieso iets doen voor De Warmste Week.” Ik vind kansarmoede een van de belangrijkste thema’s die er op dit moment zijn. Hoewel 1 op 8 Vlamingen ermee te maken krijgt, blijft het een stille problematiek. Het taboe is op dit moment nog te groot: mensen die in kansarmoede leven, schamen zich ervoor en mensen die er niet mee in aanraking komen, willen het probleem precies niet altijd zien. Maar als we in het verleden iets bewezen hebben met De Warmste Week is het wel dat we zaken bespreekbaar kunnen maken."

"Deze week nog vertelde mijn collega – en ondertussen goede vriend – Xander De Rycke op Studio Brussel nog openlijk over hoe hij in kansarmoede is opgegroeid en mijn hart breekt als ik zo’n verhalen hoor. Ik vind het enorm moedig dat hij daar zo eerlijk durft over praten en ontzettend sterk dat hij uit die situatie is geraakt."